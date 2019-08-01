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شاهد: "العصفورة" مع تامر جمال في "كلمتين لشخص"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ”عطوة كنانة”، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان “العصفورة” في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص”.
1/8/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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