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07:59
شاهد: تامر جمال في "العرب المتصهينة"
بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجه “النفسية في أسبوع” تحت عنوان “العرب المتصهينة”.
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25/7/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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