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شاهد: تامر جمال في "الجزائر وكأس الأمم الأفريقية"

بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجه “النفسية في أسبوع” تحت عنوان “الجزائر وكأس الأمم الأفريقية”.

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المصدر : الجزيرة مباشر