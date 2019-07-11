البث الحي
14:31

شاهد: عبد الله الشريف في "إيران والأمريكان"

بث الفنان المصري عبد الله الشريف حلقة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “إيران والأمريكان”.
11/7/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

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