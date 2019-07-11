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شاهد: تامر جمال في "صوت نعيق الأبلح"

بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجه “النفسية في أسبوع”

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المصدر : الجزيرة مباشر