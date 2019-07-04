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شاهد: تامر جمال وعلاقة "الصهاينة" بالانقلاب

بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كشف علاقة الصهاينة بالانقلاب”.
4/7/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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