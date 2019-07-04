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03:45
شاهد: باكوس ومواطن عالمي بالسعر المحلي
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” مواطن عالمي بالسعر المحلي”.
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4/7/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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