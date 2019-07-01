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شاهد: سامي كمال الدين في "صفقة القرن"

بث الإعلامي المصري سامي كمال الدين، حلقة جديدة من برنامج “فك الشفرة” على صفحته في موقع يوتيوب تحت عنوان “صفقة القرن”.

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المصدر : الجزيرة مباشر