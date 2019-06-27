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شاهد: تامر جمال في "مؤتمر البحرين والخيانة"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال، فيديو جديد على صفحته على موقع يوتيوب تحت عنوان “مؤتمر البحرين والخيانة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر