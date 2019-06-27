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شاهد: باكوس في "البحث عن فضيحة"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد في صفحته على موقع يوتيوب تحت عنوان “البحث عن فضيحة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر