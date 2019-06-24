08:36

شاهد: سامي كمال الدين في "فك الشفرة"

بث الإعلامي المصري سامي كمال الدين، أولى حلقاته من برنامج “فك الشفرة” على صفحته في موقع يوتيوب.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب