البث الحي
05:23

شاهد: محمد باكوس في "محمد مرسي"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد في صفحته على موقع يوتيوب تحت عنوان “محمد مرسي”.
20/6/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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