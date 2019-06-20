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شاهد: تامر جمال في "اثبت وخليك مرسي"

بث الفنان والأخصائي النفسي المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” على صفحته بموقع يوتيوب تحت عنوان “اثبت وخليك مرسي”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب