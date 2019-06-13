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شاهد: النفسية في أسبوع و"سيناء تحت خط الجمبري"

بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” على صفحته بموقع يوتيوب تحت عنوان “سيناء تحت خط الجمبري”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب