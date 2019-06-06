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شاهد: عبد الله الشريف في "صفعة القرن"

بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع يوتيوب حمل عنوان “صفعة القرن”، في إشارة إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب