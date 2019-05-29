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شاهد: "حرامي الصلاة" وكلمتين لشخص مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ “عطوة كنانة”، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان “حرامي الصلاة” في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص”.

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المصدر : الجزيرة مباشر