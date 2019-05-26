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شاهد: "الصلح خير" وكلمتين لشخص مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ”عطوة كنانة”، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان “الصلح خير” في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص”.

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المصدر : الجزيرة مباشر