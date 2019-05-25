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عالم إيغوري : الصين عذبتني واتهمتني بالدعوة إلى الإسلام

قال العالم الإيغوري “أن السلطات الصينية قامت بالقبض عليه وتعذيبه بتهمة الدعوة إلى الإسلام”

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المصدر : الجزيرة مباشر