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شاهد: تامر جمال في "رمضان يحب السهر"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا في صفحته على يوتيوب بعنوان “رمضان يحب السهر” في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب