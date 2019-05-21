04:56

شاهد: محمد باكوس في "الشغل مش عيب"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا بعنوان “الشغل مش عيب” ضمن سلسلة جديدة في رمضان تحمل عنوان “الناس اللي تحت”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر