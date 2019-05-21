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شاهد: تامر جمال في "فوزية مسلسلات"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا في صفحته على يوتيوب بعنوان “فوزية مسلسلات” في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب