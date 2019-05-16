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شاهد: تامر جمال.. كلمتين لشخص "الأطفال في المسجد"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص” تحت عنوان “الأطفال في المسجد”.

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المصدر : الجزيرة مباشر