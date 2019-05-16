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03:58

شاهد: باكوس في "شهيد الصباحية"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا بعنوان “شهيد الصباحية” ضمن سلسلة جديدة في رمضان تحمل عنوان “الناس اللي تحت”.
16/5/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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