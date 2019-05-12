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شاهد: تامر جمال في كلمتين لشخص "هي الفرحة فين؟"

بث الفنان المصري تامر جمال حلقة جديدة من حلقات برنامج “كلمتين لشخص” تحت عنوان “هي الفرحة فين؟”.

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المصدر : الجزيرة مباشر