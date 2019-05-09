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شاهد| تامر جمال في كلمتين لشخص: "أبو سيجارة في رمضان"

بث الفنان المصري تامر جمال حلقة جديدة من حلقات برنامج “كلمتين لشخص” تحت عنوان “أبو سيجارة في رمضان”.

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المصدر : الجزيرة مباشر