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02:20
شاهد: تامر جمال وكلمتين لشخص
بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا جديدا في إطار حلقاته “كلمتين لشخص”، حمل عنوان “جهزتي حاجة رمضان؟”
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6/5/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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