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14:53

شاهد: عبد الله الشريف يتحدث عن حازم صلاح أبو إسماعيل

بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا عن المعارض المصري المسجون حازم صلاح أبو إسماعيل.
2/5/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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