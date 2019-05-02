11:08

شاهد: تامر جمال في "المازوخية السياسية"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة في صفحته على موقع يوتيوب من سلسلة “النفسية في أسبوع” بعنوان “المازوخية السياسية”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر