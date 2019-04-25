12:10

شاهد: تامر جمال في "الراقصة والسياسي والجيش"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة في صفحته على موقع يوتيوب من سلسلة “النفسية في أسبوع” بعنوان “الراقصة والسياسي والجيش”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب