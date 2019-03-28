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شاهد: "طارق شوقي" وحلقة جديدة مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة ضمن برنامجه “مع باكوس”، جاء تحت عنوان “طارق شوقي”، وهو وزير التعليم الحالي في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر