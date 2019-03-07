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06:28

شاهد: باكوس و"15 مليون كلب"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد تحت عنوان “15 مليون كلب”.
7/3/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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