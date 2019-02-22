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06:41

شاهد: محمد باكوس و"الدولة السكرانة"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديد بعنوان “الدولة السكرانة”.
21/2/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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