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شاهد: مع باكوس في "التعديلات الدستورية"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد على صفحته بموقع يوتيوب في برنامجه “مع باكوس” تحت عنوان “التعديلات الدستورية”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب