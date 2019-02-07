07:49

شاهد: النفسية في أسبوع و"في بيتكم صهاينة"

بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” تحت عنوان “في بيتكم صهاينة”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر