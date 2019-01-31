البث الحي
04:51

شاهد: باكوس و"اتنين كفاية"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا في برنامجه “مع باكوس” تحت عنوان “اتنين كفاية”.
31/1/2019
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

18:24
(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

10:31

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

18:24
(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

10:31

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

(الجزيرة)

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)