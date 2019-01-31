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شاهد: باكوس و"اتنين كفاية"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا في برنامجه “مع باكوس” تحت عنوان “اتنين كفاية”.

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المصدر : الجزيرة مباشر