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شاهد: محمد باكوس و"25 يناير"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا في برنامجه “مع باكوس” تحت عنوان “25 يناير”.

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المصدر : الجزيرة مباشر