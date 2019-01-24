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04:34

شاهد: "حشرية هانم" في أولى حلقات "كلمتين لشخص"

بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال أولى حلقات برنامجه “كلمتين لشخص” والتي جاءت تحت عنوان “حشرية هانم”.
24/1/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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