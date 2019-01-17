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شاهد: النفسية في أسبوع و"الشيخ الجاسوس"

بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” تحت عنوان “الشيخ الجاسوس”.
17/1/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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