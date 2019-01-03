06:36

شاهد: تامر جمال في "جاسوس في رئاسة الجمهورية"

بث الفنان الساخر تامر جمال تسجيلا جديدا بعنوان “في رئاسة الجمهورية” ضمن برنامجه “النفسية في أسبوع”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر