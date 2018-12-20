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06:35
شاهد: تامر جمال و"اليوم العالمي للغة العربية"
بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا بعنوان “اليوم العالمي للغة العربية” ضمن حلقاته “النفسية في أسبوع”.
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20/12/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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