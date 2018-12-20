البث الحي
04:32

شاهد: باكوس و"محافظ القاهرة"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا بعنوان “محافظ القاهرة”.
20/12/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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