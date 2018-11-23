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10:00

شاهد: عبد الله الشريف في "البترومنشار"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “البترومنشار”.
23/11/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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