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03:30

شاهد: تامر جمال و" قصف غزة وسياسة الإلهاء"

بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا في إطار سلسلة “النفسية في أسبوع”، وحمل التسجيل الجديد اسم ” قصف غزة وسياسة الإلهاء”.
15/11/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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