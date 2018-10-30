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شاهد: ثنائية اليهود العجيبة في التوراة

بث الصحفي أحمد حافظ حلقة جديدة من سلسلة “لماذا الأقصى؟”، على قناة “سطور” بموقع يوتيوب، تناول خلالها ظاهرة ثنائية الخير والشر التي تقوم عليها أغلب أسفار التوراة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي