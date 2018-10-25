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شاهد: عبد الله الشريف في "الديك بيبيض"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “الديك بيبيض” تناول فيه علاقة بعض علماء السعودية بالنظام الحاكم.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي