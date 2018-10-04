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شاهد: عطوة كنانة في "الكدب خطية"

بث الفنان المصري الساخر، عطوة كنانة، حلقة جديدة في صفحته على موقع يوتيوب بعنوان “الكدب خطيئة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب