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شاهد: عطوة كنانة في "الكدب خطية"

بث الفنان المصري الساخر، عطوة كنانة، حلقة جديدة في صفحته على موقع يوتيوب بعنوان “الكدب خطيئة”.
4/10/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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