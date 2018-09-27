البث الحي
02:58

شاهد: عطوة كنانة وفولة واتقسمت

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا بعنوان “فولة واتقسمت”.
27/9/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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