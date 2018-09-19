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شاهد.. ما الفرق بين اليهودي والإسرائيلي؟

نشر الصحفي أحمد حافظ حلقة جديدة من سلسلة “لماذا الأقصى؟” على قناة “سطور” بموقع يوتيوب، تناول فيها عددا من المفاهيم التي تعد أساسية للحديث عن تاريخ اليهود.

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المصدر : الجزيرة مباشر