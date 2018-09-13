البث الحي
03:34

شاهد: عطوة كنانة ويفيد بإيه يا ندم

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا بعنوان “يفيد بإيه يا ندم”.
13/9/2018
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

18:24
(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

10:31

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

18:24
(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

10:31

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

(الجزيرة)

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)