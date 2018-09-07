البث الحي
10:44

شاهد: عبد الله الشريف والسعودية الجديدة

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” السعودية الجديدة”.
7/9/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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